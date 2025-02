Montecorice: ecco le misure a sostegno della pesca. Parla il vicesindaco, Ciro Cozzolino

Il Comune di Montecorice al fianco dei pescatori locali e di un intero settore fortemente in crisi. Il borgo cilentano, infatti, è risultato assegnatario di 330 mila euro per due misure a sostegno del mondo della pesca.

Il finanziamento

Tali fondi saranno rivolti a cercare di cancellare l’eccessivo utilizzo del polistirolo in mare mediante la consegna di cassette di plastica che verranno messe in dotazione. Altro elemento fondamentale sarà la commercializzazione del pescato: “Svolgeremo continui incontri con i veri protagonisti del mare, ovvero i pescatori, affinché migliorare e dare un contributo concreto a tale categoria”, dichiara il vice sindaco, Ciro Cozzolino.

Porto turistico di San Nicola

Un’altra importante progettualità portata avanti dal Comune di Montecorice, per un intervento di circa 20 milioni, riguarda il prolungamento di un molo di sopraflutto nel porto turistico di San Nicola: “Abbiamo riscontrato l’esigenza di avere più unità da diporto sia per i nostri pescatori che per i nostri turisti. Stiamo lavorando costantemente per il miglioramento di tutti i servizi”, spiega Cozzolino.