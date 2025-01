Castellabate: s’insedia il Gal Pesca Magna Graecia

Questa mattina, presso l’Aula Consiliare “C.Grande” del Comune di Castellabate, si è insediata ufficialmente la prima assemblea del Gal Pesca Magna Graecia, un nuovo gruppo di azione locale che mira a valorizzare e innovare il settore della pesca nel territorio cilentano.

Il direttivo

Per l’occasione, alla presenza di ben 12 rappresentanti dei comuni costieri del territorio e di 28 partner privati, è stato nominato il nuovo direttivo. Il Comune capofila è Castellabate, con il presidente Marco Rizzo, il vice presidente Antonio Gentile, Sindaco di Sapri, e Mario Scarpitta, Sindaco di Camerota, come componente pubblica. Per la componente privata partecipano Valerio Calabrese, Bruno Bufano, Vincenzo Tropiano e Antonio Giordano.

Il progetto

L’iniziativa offre un’opportunità per la filiera ittica, garantendo un dialogo costante con gli attori principali del mare: i pescatori. Il Gal ha già ricevuto un finanziamento da risorse FEAMPA pari a 3.369.589,23 euro. L’obiettivo è sviluppare un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne, e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura. Il partenariato pubblico-privato comprende 12 Enti pubblici e 32 soggetti privati, con l’intento di migliorare le politiche per le aree costiere e interne