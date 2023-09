Montecorice, brucia ancora la collina di San Donato

Ancora fiamme a Montecorice. Ad essere colpita, così come qualche giorno fa, la collina di San Donato, nei pressi di Giungatelle. Il tutto è successo nella serata di lunedì quando, complice anche il forte vento, l’incendio si è sviluppato velocemente, prendendo sempre più piede e distruggendo diversi ettari di terreno. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco che sono ancora a lavoro per cercare di domande le fiamme.

“Neanche una bestia”

È l’ennesimo episodio che si registra, a distanza di pochi giorni, nello stesso luogo nella quale l’incendio è divampato. Il Sindaco del Comune di Montecorice, con un vero e proprio sfogo, ha denunciato fortemente l’accaduto: “Come può un essere umano causare tutto questo e dormire tranquillamente, guardare in faccia il prossimo, andare in chiesa e magari portare San Donato in processione. Neanche una bestia può fare un tale gesto senza rimorsi. Speriamo in un rinsavimento , con l’aiuto di Dio”

Il precedente

Nelle scorse settimane, un altro incendio di grandi dimensioni aveva messo in serio pericolo la chiesa di San Donato. In quel caso, anche la statua della Madonna, situata in quelle vicinanze, ha rischiato di essere distrutta dalle fiamme.