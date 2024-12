Montecorice, allevatore incornato da un toro: trasportato in eliambulanza in ospedale

Mattina di paura in località San Donato, nel Comune di Montecorice. Un allevatore, 38enne, è stato violentemente incornato da un toro mentre stava lavorando in un recinto. L’uomo è stato trasportato, in gravi condizioni, con l’eliambulanza del 118 presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno.

I soccorsi

L’uomo, nonostante il colpo subito, è riuscito ad allertare i soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Perdifumo e gli agenti della Polizia Municipale di Montecorice. Presente anche un’ambulanza del Soccorso Valcalore che ha prestato le prime cure del caso al malcapitato. Viste le difficoltà a raggiungere l’area, è stato necessario l’intervento da parte di un elisoccorso del 118 che ha consentito agli operatori di soccorrere l’allevatore.

Le ferite

L’uomo ha riportato diverse gravi ferite all’addome e il torace ed è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le cause che hanno provocato lo spiacevole incidente sono ancora in via di accertamento.