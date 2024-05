Montecorice, la stagione estiva si avvicina e il Comune vuole farsi trovare pronto. Diversi gli interventi di messa in sicurezza e risanamento messi in atto in diversi punti strategici del territorio. Dalla trafficata strada delle “Ripe Rosse”, sino al lungomare “Capitello” e la pedana di accesso alla Baia Arena. Ecco tutti i lavori