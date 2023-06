Montecorice: al porto di Agnone arriva una nuova draga per la pulizia e la salvaguardia della costa marina

Importante passo in avanti per il Comune di Montecorice. Presso il porto di Agnone, infatti, da oggi in avanti sarà presente una draga di nuova generazione che verrà utilizzata per la pulizia dei fondali e tutela di spiagge e litorali costieri

La nuova draga

Il nuovo macchinario, che nel corso degli anni è stato fortemente desiderato da cittadini e dalle amministrazioni comunali e ora finalmente realtà. Esso, servirà per svolgere il difficile compito della pulizia dei fondali dei porti e per asportare sabbia, alghe, sedimenti, dai bellissimi arenili che contraddistinguono la costa di Montecorice. Si tratta di uno strumento che, sicuramente, incrementerà la sicurezza nella navigazione e balneazione, permettendo una maggiore salvaguardia dell’intero territorio.

“Una grande opportunità”

Non si nasconde l’entusiasmo da parte del Consigliere Comunale di Montecorice, Luigi Margarucci, che ha voluto evidenziare la fondamentale utilità che una macchina del genere può fornire al paese e non solo: “Ogni giorno un pezzettino in più. Una grande opportunità per la nostra costa prende forma sul nostro porto di Agnone. Italdraghe consegna al nostro Comune quella macchina tanto sperata e che l’amministrazione fin dal primo giorno con tantissime difficoltà ha voluto fortemente. Siamo solo all’inizio di un’altra grande possibilità di cambiamento per tutta la nostra costa“