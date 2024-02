Monte San Giacomo: un incontro per studiare l’emigrazione tra storie di riscatto e valorizzare il futuro

Sabato si è svolto l’incontro dal titolo “Alla ricerca di fortuna – la nostra migrazione tra storie di riscatto e prospettive future” presso Palazzo Marone a Monte San Giacomo, ed organizzato dalla sezione giovanile del Comitato “Sangiacomesi nel mondo”. L’incontro, è stata un’opportunità di studio sul fenomeno migratorio che nel corso degli anni ha coinvolto la popolazione di Monte San Giacomo, come dimostrano i numerosi gruppi di famiglie che attualmente risiedono in diversi Paesi del mondo. Angelo Marotta ha moderato l’evento in qualità di rappresentante della sezione giovanile del comitato.

L’incontro

Il Presidente del Comitato “Sangiacomesi nel mondo”, Walter Nicodemo, ha accolto gli ospiti sottolineando il traguardo soddisfacente dei 40 anni di attività del comitato e il grande spirito d’iniziativa dei giovani, veri protagonisti della serata. Passato, presente e futuro sono state le parole chiave anche del discorso della sindaca Angela D’Alto, che si è detta felice di “aver risvegliato il desiderio di mantenere vivo il legame con le comunità di sangiacomesi nel mondo attraverso i giovani”.

Durante l’incontro sono emerse diverse proposte, dalla creazione di una mappatura genetica per preservare la memoria storica, alla menzione di leggi nazionali per agevolare il ritorno in Italia di coloro che sono emigrati, tema su cui ha parlato l’Onorevole Corrado Matera.

Gli interventi

Al tavolo dei relatori anche l’Assessore al Turismo di Monte San Giacomo, Aldo Manno, l’Assessore della Comunità Montana Vallo di Diano, Antonio Pagliarulo, il quale ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i paesi del comprensorio per ottenere risultati comuni. A conclusione dell’incontro l’intervento dell’on. Toni Ricciardi.