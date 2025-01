Monte San Giacomo: presentato il progetto pilota dell’Albo Anziani Vallo di Diano

A Palazzo Marone di Monte San Giacomo si è svolto il workshop di presentazione del nuovo progetto pilota “Albo Anziani Attivi“, realizzato dall’O.D.V. Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano in collaborazione con i Comuni di Monte San Giacomo e Sala Consilina, l’A.S.D. News Sinergy, la Socrates Soc. Coop e la Progenia Soc. Coop. Soc.

Il progetto

Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Destinatari del progetto sono gli anziani over 65, autosufficienti o con lieve non autosufficienza, con una particolare attenzione alle donne residenti nel Vallo di Diano, che possono trovarsi in situazioni di isolamento. A supportarli saranno giovani tra i 18 e i 35 anni, disoccupati o non studenti, in un prezioso scambio intergenerazionale.

Gli interventi

La sindaca di Monte San Giacomo, Angela D’Alto, ha aperto l’incontro, affiancata dal Comune di Sala Consilina, partner del progetto. Al tavolo dei relatori erano presenti anche Margherita Marra, presidente dell’ente capofila, e Vincenzo Quagliano, ideatore del progetto. Tra le figure istituzionali che hanno sostenuto l’iniziativa, spiccavano Rosa Mega, consigliere comunale di Sala Consilina, Michele Di Candia, presidente del consorzio sociale Diano Tanagro Alburni e sindaco di Teggiano, Vittorio Esposito, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano e primo cittadino di Sanza ed il consigliere regionale Corrado Matera, il quale ha sottolineato l’importanza del progetto per la rivalutazione del territorio e il recupero delle tradizioni e degli antichi mestieri.

Gli obiettivi

Il progetto si configura come un’iniziativa pilota per il Vallo di Diano, un’area con una forte vocazione rurale, culturale e artigianale, che ha subito un significativo fenomeno di abbandono degli anziani, sia da parte delle famiglie che delle istituzioni. L’obiettivo è sperimentare politiche per la promozione dell’invecchiamento attivo, valorizzando le competenze acquisite in contesti formali e informali e potenziando la consapevolezza del proprio potenziale professionale. Durante il convegno, i relatori hanno presentato il cronoprogramma delle attività, enfatizzando l’importanza della sinergia e dell’impegno nella mobilitazione della comunità.

Una sala affollata ha ascoltato con interesse gli interventi, tra cui i consiglieri comunali di Sassano e Polla, Roberto Capozzoli e Giuseppe Curcio, e Luigi Criscuolo, rappresentante del centro sociale per anziani di Polla e il presidente della Pro Loco Sassano, Giovanni Calandriello, oltre ai volontari della protezione civile Gruppo Lucano Sassano e Montesano, il cui contributo sarà fondamentale per la riuscita del progetto.