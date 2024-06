Monte San Giacomo: centinaia di visitatori per il gemellaggio delle associazioni bocciofile e dei 30 anni del Get di Vallo di Diano

E’ stato un fine settimana ricco di eventi quello vissuto a Monte San Giacomo. Il centro guidato dalla sindaca Angela D’Alto, ha accolto centinaia di ospiti giunti dal territorio salernitano, tutti riuniti, sottolinea la prima cittadina “all’insegna dello Sport, Natura e Amicizia”. Sabato pomeriggio, sono state ospitate le associazioni bocciofila Valdianese e Monte Marzano di Colliano che, alla presenza del Presidente regionale Fib Campania, Antonio Barbato e del consigliere nazionale Francesco Del Vecchio, hanno siglato un importante gemellaggio.

Grazie ai due presidenti e agli atleti delle due società che, al termine dell’incontro, della specialità Petanque presso il campetto adiacente la Villa Comunale. La presenza di numerosi concittadini, di ogni età e genere, e la possibilità di divertirsi insieme ha reso la serata piacevole e utile. Domenica, sulla montagna di Monte San Giacomo sono giunte centinaia di persone giunte da tutto il territorio provinciale e non solo, in occasione dei 30 anni del GET Vallo di Diano.

Due le escursioni organizzate, tra Acqua che suona e Vallicelli, seguite da una degustazione di piatti tipici e da un momento musicale presso l’Ostello di Vallicelli. “In futuro, ha sottolineato la sindaca, Monte San Giacomo sarà sempre aperta e accogliente per i turisti che, siamo certi, torneranno a trovarci”.