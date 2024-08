Monte San Giacomo: bucato pneumatico all’ex sindaco Accetta, presentata denuncia

Una denuncia ai carabinieri di Sassano per segnalare un episodio avvenuto nei giorni scorsi a Monte San Giacomo. Protagonista in negativo della vicenda l’ex sindaco Raffaelle Accetta, attuale consigliere di minoranza che ha trovato la sua auto con uno pneumatico squarciato, probabilmente con l’ausilio di un coltello. Non una casuale foratura, quindi, ma un gesto premeditato che non rappresenterebbe un caso isolato in paese.

«Probabilmente a ognuno di noi è capitato di bucare qualche volta, ma trovare un taglio laterale nella ruota dell’auto, dopo averla posteggiata nel parcheggio vicino all’Asilo, no», lamenta l’ex sindaco.

«In questi ultimi tempi pare ci siano a Monte San Giacomo uno o più foratori di gomme seriali. Già a diversi cittadini è successo con la stessa tecnica (piccolo taglio laterale con un coltellino)», aggiunge.

L’ex sindaco Raffaele Accetta ha annunciato di aver presentato denuncia contro ignoti. Poi lancia un appello: «voglio invitare tutti i concittadini a prestare molta attenzione: attenti a dove lasciate parcheggiata la vostra automobile, potete trovare sorprese davvero inaspettate».