Montano Antilia: squarciati gli pneumatici dell’auto dell’ex sindaco Del Gaudio

Brutto gesto a Montano Antilia dove Giuseppe Del Gaudio, figlio di Alberto, ex sindaco del centro cilentano, ha denunciato attraverso i social un episodio di violenza ai danni di suo padre, avvenuto immediatamente dopo la recente competizione elettorale che ha visto la conferma di Luciano Trivelli a primo cittadino.

Secondo quanto denunciato dal giovane, la macchina del padre, parcheggiata davanti casa, ha avuto le ruote squarciate da parte di ignoti. L’episodio si è verificato questa mattina.

«Stamattina – ha raccontato – si è verificato un fatto gravissimo. All’indomani di una tornata elettorale che non ci ha visto protagonisti, a cui volontariamente ci siamo sottratti, qualche delinquente ha pensato bene di tagliare le ruote della macchina di mio padre, parcheggiata davanti casa.

Un gesto vile, compiuto a danno di una persona che, come professionista prima e amministratore poi, è sempre stata al servizio del territorio, pronto ad aiutare tutti. Chi sia Alberto del Gaudio, alla nostra comunità, non va ricordato o spiegato».

«Un atto codardo, che colpisce una persona che per ragioni di salute, si è ormai ritirata a vita privata.

Un’azione che manifesta il livello, mai così basso, in cui è scivolata la nostra comunità.

Un fatto che non si può sottacere», ha detto Del Gaudio.

Alberto Del Gaudio non ha preso parte alla competizione elettorale, benché nei mesi scorsi erano circolate voci di una sua possibile candidatura.