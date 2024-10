Montano Antilia: la prima giornata massicellese della tiroide e delle malattie del metabolismo, ecco come aderire

Una giornata dedicata prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie. A Montano Antilia, sabato 26 ottobre 2024, a partire dalle ore 15:00, presso l’edificio scolastico di Massicelle, si terrà infatti la prima giornata massicellese della tiroide e delle malattie del metabolismo, un evento voluto dall’ amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Luciano Trivelli. Focus specifico sui giovani, appartenenti alla fascia di età 7-25 anni. Tuttavia, anche gli adulti potranno usufruire di visite gratuite, compatibilmente con la disponibilità.

L’importanza della prevenzione

L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione su patologie legate alla tiroide e al metabolismo, promuovendo uno stile di vita sano e attento ai segnali del corpo. Metteranno la loro competenza a disposizione dei cittadini, il Sindaco Dott. Luciano Trivelli, specialista in medicina preventiva e responsabile del servizio ecografia presso la Clinica Cobellis, il Dott. Dario Perretta, biologo nutrizionista e la Dott.ssa Samantha Casaburi, medico-chirurgo e nutrizionista.

Ecco come aderire alla giornata

Per chi volesse partecipare, le prenotazioni inizieranno lunedì 21 ottobre, con la possibilità di chiamare durante le ore serali per assicurarsi un posto. La giornata proseguirà fino all’esaurimento delle visite, offrendo a tutti i presenti un’occasione preziosa per prendersi cura del proprio benessere.