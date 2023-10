Montano Antilia, “La Nostra  Terra i Nostri Valori”  

Nel comune di Montano Antilia il prossimo 28 Ottobre alle ore 19.30 si terrà presso il Museo del Giocattolo, nella frazione di Massicelle, il convegno dal titolo “La Nostra Terra i Nostri Valori”. Ad intervenire il sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli, Antonella Gammarano, presidente Pro Loco Montano Antilia, Letizia Cito, PhD biologa molecolare e nutrizionista Clinica Cobellis Vallo della Lucania, Pietro Forte, presidente Gal Casacastra, Vincenzo Speranza, presidente Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, Pasquale Sorrentino, consigliere provinciale di Salerno con delega al turismo, le conclusioni saranno affidate al presidente del Parco Giuseppe Coccorullo. Modera la giornalista Raffaella Giaccio.

Esposizione dei prodotti tipici

L’incontro sarà anche l’occasione per i produttori locali di dare spazio all’esposizione dei prodotti tipici attraverso stand gastronomici che saranno allestiti per l’occasione. Protagonisti dunque saranno i produttori locali, i prodotti tipici locali e il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni . Nel Corso della serata sarà conferito anche un encomio per il Capitano dei carabinieri in congedo Sergio di Sanza che come ultimo incarico guidò la compagnia carabinieri della città di Agropoli.