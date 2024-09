Montano Antilia: due nuove ambulanze donate alla comunità

Per il comune di Montano Antilia quella del 23 settembre è stata una giornata ricca di emozioni e di solidarietà, dove una folla commossa ha preso parte ai grandi festeggiamenti in onore di San Pio di Pietrelcina. La processione, che ha toccato le vie del paese, si è poi arricchita con un grande ed importante gesto di solidarietà. L’associazione Onlus Michele Cavallo ha infatti deciso di fare un dono speciale a tutta la comunità acquistando due ambulanze di ultima generazione.

A Don Aniello Adinolfi il compito di benedire questi mezzi destinati alla postazione 118 di Montano Antilia. Si tratta di un contributo di grande valore professionale e umano, che va a rafforzare la rete di servizi di emergenza per l’intera area del Cilento. Le dichiarazioni del Sindaco “Una “postazione” dal notevole valore professionale ed umano , dall’importante mole di lavoro che svolge nella quotidianità e dalla ineguagliabile e garbata disponibilità verso tutti.

“Una “postazione” dal notevole valore professionale ed umano , dall’importante mole di lavoro che svolge nella quotidianità e dalla ineguagliabile e garbata disponibilità verso tutti. Grazie a tutto il direttivo dell’ Associazione ed a tutti coloro i quali vi prestano la loro preziosa opera”, ha scritto il Sindaco Trivelli. La scelta di benedire le ambulanze in questo giorno non è casuale: San Pio è infatti patrono delle organizzazioni di volontariato che operano nell’ambito della protezione civile, e per l’occasione, era presente anche la Protezione Civile Cilens Dea di Vallo della Lucania.

La scelta di benedire le ambulanze nel giorno dedicato al Santo di Pietrelcina non è casuale: San Pio è infatti patrono delle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della protezione civile, e a Vallo della Lucania, dove anche lì si sono svolti i festeggiamenti, era presente anche la Protezione Civile Cilens Dea di Vallo della Lucania.