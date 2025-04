Mongolfiera e DJ Set a Perdifumo per “Cilento Vallo di Diano Experience”

Il progetto itinerante per le città creative dell’Unesco fa tappa nel comune di Perdifumo il prossimo 2 maggio, offrendo ascese gratuite in mongolfiera al tramonto e intrattenimento musicale.

Il progetto Cilento Vallo di Diano Experience, dedicato alle città creative dell’Unesco situate nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, prosegue il suo percorso con la tappa primaverile nel comune di Perdifumo, prevista per giovedì 2 maggio. Perdifumo si unisce così agli altri comuni della rete: Capaccio Paestum (capofila), Castellabate, Ascea, Ceraso, Montecorice, Padula, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento e Serramezzana.

Ascesa in mongolfiera gratuita per ammirare il Cilento dall’alto

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Unesco, il comune di Perdifumo ospiterà il Cilento Vallo di Diano Ballooning, offrendo al pubblico l’opportunità di effettuare un’ascesa vincolata in mongolfiera. Questa esperienza unica permetterà di ammirare le bellezze artistiche, storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio da una prospettiva inedita. L’esperienza si terrà venerdì 02 maggio, dalle 19:30 alle 22:30 presso il campo sportivo di Perdifumo, in via San Rocco.

Evento gratuito e aperto a tutti con prenotazione obbligatoria

L’attività di soft adventure è gratuita, priva di barriere architettoniche e aperta a tutti, previa prenotazione obbligatoria tramite il sito www.volaresullarte.com oppure direttamente in loco fino a esaurimento posti. I partecipanti sono invitati a immortalare il suggestivo momento del volo al tramonto e a condividere le proprie foto sui social media utilizzando l’hashtag “cilentovallodidianoexperience”. Si specifica che l’evento potrà essere annullato o rimandato in caso di condizioni meteorologiche avverse per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Pomeriggio di intrattenimento con animazione e DJ set

Il lungo fine settimana cilentano, che segue la festa dei lavoratori, offrirà anche l’occasione per scoprire il borgo di Perdifumo e trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della musica. A partire dalle ore 15:00 alle 22:00, sempre presso il campo sportivo, sarà presente animazione per i più piccoli, mentre dalle 19:30 alle 00:30 la serata sarà animata dal DJ set di Gianluca Squillace.