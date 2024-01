Mojoca 2024: già ufficializzate le date della XVIII° edizione

Moio della Civitella anche quest’anno sarà pronto a trasformarsi in un animato e colorato teatro a cielo aperto dove si incontrano acrobati, giocolieri, mangia fuoco, musicisti, clown, sapienti e abili manipolatori di gesti senza tempo.

La XVIII ° edizione di “Mojoca”, il festival degli artisti di strada che si svolge nel centro storico di Moio della Civitella, andrà in scena dal 9 al 12 Agosto 2024; a comunicarlo l’Associazione Culturale “Mojoca” sui propri canali social ufficiali. L’organizzazione, fa sapere, inoltre, che dal 15 gennaio ci si potrà iscrivere per partecipare come Artista e Artigiano alla kermesse.

Il festival degli artisti di strada

Musica, grandi esibizioni circensi, strepitose evoluzioni acrobatiche, esilaranti spettacoli e raffinate performance, colori e passioni mescolati dal grande respiro dell’arte di strada. Il Mojoca è arrivato alla diocettesima edizione ed il 2012 è stato il primo anno in cui si è passati da due a tre giorni di Festival; nel 2024, come lo scorso anno, saranno quattro le serate di eventi.

Gli artisti che si esibiscono sono suddivisi in due sezioni: cartellone principale e sezione off. Il programma dell’evento sarà poi comunicato successivamente.Il termine Mojoca è un gioco di parole, un anagramma composto dalla parola “Moio”, il paese cilentano ai piedi della Civitella e teatro del festival, e dal termine ” joca”, verbo dialettale che vuole dire giocare e che nella sua forma imperativa diventa gioca! , divertiti!

L’associazione “Mojoca”

L’associazione culturale Mojoca, nata nel 2007, ha come obiettivo principale la realizzazione di una rassegna annuale di artisti di strada a Moio della Civitella, arrivata alla diciottesima edizione, facendo dell’antico borgo cilentano il luogo dove concentrare le espressioni del cosiddetto spettacolo itinerante e di piazza. Lo scopo è di fare del Cilento un crocevia per artisti di strada che sono per definizione “girovaghi”, permettendo quindi al nostro territorio di divenire sede di nuovi e originali momenti di aggregazione culturale e sociale.

Vi sono, inoltre, una serie di iniziative ed attività complementari al Festival, come il concorso fotografico “Scatta Mojoca”, arrivato alla sua undicesima edizione, il concorso video “Mojoca in Corto”, l’artigianato, i laboratori pomeridiani rivolti a ragazzi e bambini. E ancora, le iniziative con diverse associazioni di volontariato, la promozione del territorio, la tutela ambientale e l’attività editoriale di ricerca e di studio sull’arte di strada in un’ottica costante di impegno sociale e di sviluppo culturale.