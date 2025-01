Moio della Civitella: inaugurato un nuovo plesso scolastico

Questa mattina è stata inaugurata a Moio della Civitella una nuova scuola che ospiterà gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado. La struttura, innovativa sia per progettazione che per costruzione, rappresenta un esempio virtuoso di sostenibilità: è completamente efficiente dal punto di vista energetico e a impatto zero.

La cerimonia di inaugurazione

Durante la cerimonia, alla presenza delle autorità locali, il sindaco Enrico Gnarra ha sottolineato l’importanza dell’evento: “L’inaugurazione di una scuola è sempre un segnale positivo per una comunità. Investire sui giovani significa guardare al futuro con ottimismo. Siamo orgogliosi di offrire agli studenti e agli insegnanti un ambiente moderno e sostenibile che favorisca l’apprendimento e il benessere.”

Una struttura all’avanguardia

La struttura è stata progettata per garantire il massimo comfort e la sicurezza degli studenti, con ampi spazi luminosi e tecnologie all’avanguardia. Presenti il Dirigente Scolastico Francesco Massanova, il Vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo e tanti sindaci del comprensorio cilentano.

Il sindaco, inoltre, ha annunciato che presto inizieranno i lavori per la realizzazione di una nuova palestra, concepita per essere utilizzata non solo durante l’orario scolastico, ma anche come spazio a disposizione di tutti. La nuova scuola rappresenta un importante passo avanti per Moio della Civitella e per tutta la comunità scolastica.