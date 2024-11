Moio della Civitella, Comune aderisce allo sportello anticorruzione

Il Comune di Moio della Civitella in campo per prevenire il fenomeno della corruzione; l’Ente, guidato dal sindaco Enrico Gnarra, intende aderire allo SportelloAnticorruzione.it – community degli RPCT promossa da ASMEL, che rende disponibile gratuitamente la piattaforma Whistleblowing idonea a dialogare, con modalità informatiche, con i segnalanti, grazie a modalità che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, oltre la procedura da comunicare ai dipendenti.

Le funzionalità della piattaforma “Whistleblowing”

Tra le funzionalità della piattaforma, si segnalano: l’accesso riservato e sicuro per il segnalante o whistleblower, l’ inserimento delle segnalazioni tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione, la trasmissione della segnalazione in maniera del tutto riservata, l’integrazione delle segnalazioni effettuate, la notifica Mail al RPCT di un avviso di una nuova segnalazione, l’accesso ad un’area riservata per il RPCT dove prendere visione delle segnalazioni ricevute.

La community sportello anticorruzione

L’Ente ha così espresso la volontà di aderire a tale modalità di gestione informatizzata delle segnalazioni, anche nell’ottica di garantire in maniera completa la riservatezza del segnalante nella procedura informatizzata sin dalla fase di avvio delle segnalazioni.

La Community professionale e di pratica Sportello Anticorruzione , promossa da ASMEL è finalizzata a connettere i Responsabili e agevolare la condivisione di strumenti, utilità, buone pratiche ed esperienze sul campo, minimizzando i tempi e l’impatto organizzativo. Lo scopo della Community è quello di sviluppare un sistema integrato che consenta ai Responsabili anticorruzione e trasparenza di operare mediante un adeguato supporto nelle diverse fasi e momenti dell’attività amministrativa.