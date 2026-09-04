Moio della Civitella, al via l’iniziativa per adottare i reperti archeologici

Il Comune di Moio della Civitella lancia il progetto “Adotta un reperto dell’Antiquarium di Moio della Civitella”, una campagna di azionariato popolare e mecenatismo diffuso pensata per sostenere il completamento del nuovo allestimento museale all’interno del Polo Museale Giuseppe Stifano. L’obiettivo primario dell’amministrazione comunale è quello di riportare sul territorio i preziosi ritrovamenti archeologici emersi dalle varie campagne di scavo condotte sulla collina della Civitella, riallacciando il filo della memoria collettiva e responsabilizzando i cittadini nella cura e nella tutela del proprio patrimonio storico.

Un legame storico tra archeologia e cittadinanza

La nuova campagna di sensibilizzazione si inserisce nel solco di una tradizione di cooperazione profonda tra il mondo della ricerca e la popolazione locale. Durante i primi scavi sulla collina della Civitella, le comunità di Moio e Pellare parteciparono attivamente alle operazioni sul campo, affiancando gli archeologi e condiviso con le équipe scientifiche la fatica del lavoro e l’emozione delle prime scoperte. Questo progetto mira a rinverdire quel senso di appartenenza, trasformando la custodia della storia in un’azione partecipata e condivisa.

Come funziona la donazione per l’Antiquarium

L’iniziativa, nata da un’intuizione del segretario comunale Diana Positano e promossa dall’Amministrazione, permette a privati cittadini, famiglie, enti, attività commerciali e realtà associative di contribuire concretamente con una donazione minima fissata a 50 euro. Ogni sostenitore vedrà il proprio nome iscritto all’interno del “Libro d’Oro degli Adottanti Benefattori dell’Antiquarium“, un registro formale pensato per conservare nel tempo il ricordo del contributo individuale offerto alla nascita dell’esposizione.

Il passaggio di testimone tra generazioni

L’adozione dei reperti rappresenta un vero e proprio ponte intergenerazionale tra chi ha partecipato materialmente alle fasi di scavo nel secolo scorso e chi oggi è chiamato a preservarne il valore. Se in passato padri e nonni hanno scavato la terra della Civitella, oggi i loro discendenti hanno l’opportunità di garantire il ritorno definitivo di quei reperti all’interno del contesto territoriale d’origine, completando il percorso di valorizzazione del Polo Museale Giuseppe Stifano.

Informazioni utili e modalità di adesione

I moduli per la presentazione della richiesta di adozione, i dettagli tecnici relativi ai metodi di versamento e l’elenco dei reperti disponibili per il sostegno sono consultabili ed erogati direttamente sul sito ufficiale del Comune di Moio della Civitella.