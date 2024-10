Moio della Civitella, AAA…cercasi idee per l’abbellimento dell’area di Via Clemente Merola

Il Comune di Moio della Civitella, guidato dal sindaco Enrico Gnarra, intende disporre un concorso aperto agli artisti ed operatori del settore per raccogliere le idee progettuali, relative all’eventuale realizzazione di un “opera d’arte” per l’abbellimento dell’area di Via Clemente Merola, di connessione tra il Palazzo Merola e il Parco Torrusio con annesso Museo, interessata da lavori di riqualificazione e risanamento idrogeologico dell’area.

L’iniziativa

In seguito a degli eventi accaduti e a dei rinvenimenti geologici che hanno interessato il cantiere dell’area, è emersa la necessità di una revisione della soluzione progettuale iniziale che tenga conto dei luoghi e anche di una soluzione “artistica innovativa di ricostruzione” della quinta di cortina. L’Ente ha deciso cosi di verificare la possibilità di modificare la facciata di cortina prevista in progetto, verso Via Clemente Merola anche al fine di realizzare una “quinta artistica” che possa abbellire l’intera area con una o più opere d’arte che interessino lo spazio destinato all’edificio e all’area di connessione creatasi dal “vuoto urbano” di connessione tra il palazzo Merola, il parco Urbano ed il palazzo Torrusio, sede del Polo Museale Giuseppe Stifano.

La proposta dovrà ispirarsi ai temi storici e “archetipali” dei luoghi caratterizzati dalle origini greche/lucane, ancora oggi rinvenibili nel sito del parco archeologico della Civitella e del suo antiquarium in corso di allestimento, dovrà “collegare”, attraverso un “viaggio nel tempo” le origini arcaiche dei luoghi, la tradizione contadina del borgo incentrata sulla tematica della vite, del vino e degli ulivi, al tema della emigrazione e proiettare il borgo verso un futuro di sostenibilità.