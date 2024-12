Modena-Salernitana, al “Braglia” è 1 a 1: buon pareggio per i granata

La Salernitana di mister Colantuono gioca una buona partita contro un Modena, arrembante in avanti, ma disattento nelle retrovie. I campani trovano il vantaggio a inizio ripresa con Soriano, su marchiano errore della retroguardia dei Canarini.

Padroni di casa che raggiungono il pareggio con Palumbo, dopo una delle ottime combinazione messe in campo dagli uomini d’attacco.

Pareggio tutto sommato giusto, peccato solo per un goal fallito da Simy sull’1 a 1.

Primo tempo

Per dare seguito a quanto fatto contro la Carrarese, mister Colantuono si affida alla stessa formazione, a parte il cambio forzato di Reine Adelaide con Hrustic. I granata approcciano bene il match, cercando di fare la partita, mentre il Modena si rintana e prova a pungere in contropiede. È proprio un’azione di rimessa spaventare Sepe con Santoro che ci prova pericolosamente dal limite: palla di poco a lato. Siamo al minuto 21’, l’occasione cambia il canovaccio della sfida con il Modena che inizia a crederci, alza il baricentro e va due volte vicina al goal con i pericolosi tagli di Mendes. Al 38’ grande azione del tridente emiliano, Caso in verticale per Mendes, che agisce da pivot, e serve il rimorchio di Palumbo: palla alta.

Sulla sirena la Salernitana ha un corner a favore, ma Verde non riesce a creare nulla di pericoloso. Dunque, si va a riposo a reti bianche: bene i granata in avvio, poi il Modena si è fatto preferire.

La ripresa

Subito cambio per Colantuono, dentro Simy al posto di uno spento Wlodarczyk. Pronti via ed è vantaggio Salernitana: Verde pesca Soriano che mette dentro. Di certo non impeccabili Dellavalle e Caldara in questa circostanza.

Risposta Modena al 60 ‘ con una doppia occasione. Prima ci prova Palumbo con una sassata dal limite sulla quale è prodigioso Sepe. Sul corner che e segue e Beyuko a graziare la Salernitana, bucando la sfera da pochi passi.

Al 64’ pareggia il Modena con Palumbo. Combinazione stretta degli attaccanti del Modena, visionario il tacco di Defrel a liberare Palumbo, che incrocia e centra l’angolino basso.

Subitanea reazione granata, sull’ennesimo pasticcio della difesa dei canarini Simy mette il piede ma centra Gagni. Il nigeriano si è divorato un’occasione d’oro.

Fase divertente del match con le squadre che si allungano, concedendo spazi e occasioni.

In questa fase intensa è soprattutto il Modena a provarci, ma con poca fortuna nella trequarti avversaria.

Al 92’ è Bozhanaj ad avere la palla buona in area, ma Bronm si immola e salva. È l’ultima occasione del match.