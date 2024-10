Mobilitazione contro lo spopolamento a Felitto: minoranza incontra i cittadini

A Felitto l’opposizione si mobilita contro lo spopolamento, il Gruppo consiliare “Uniti per Felitto – Le radici di domani” incontrerà la cittadinanza domenica 3 novembre alle ore 17:30, presso la Sala consiliare.

L’invito del gruppo di minoranza

I consiglieri Maurizio Caronna, Michela Bertone e Pierluigi Morena affermano: «Il titolo dell’assemblea pubblica dice molto: “Controllo e Proposte”, perché il Gruppo, sin dal primo momento, non ha inteso svolgere solo una doverosa attività di controllo e di vigilanza. Al centro dell’azione abbiamo posto anche proposte molto concrete, per le quali non occorrono grandi finanziamenti né grandi progetti. Lo spopolamento è un mostro che avanza e travolge, è necessario scuotersi e scuotere, anche con la fantasia, per scollarci di dosso un immobilismo che fa danni».

L’incontro sarà l’occasione per un resoconto di cinque mesi di attività e per l’ascolto dei cittadini per trarre nuovi spunti per lotte volte ad ottenere più servizi e più economia.