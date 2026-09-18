Mobilità sostenibile nei borghi del Cilento: parte la Green Community in 10 Comuni

Una mobilità sempre più green e accessibile: è questo l’obiettivo prefissato dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo con l’avvio del progetto “Green Community Bussento – Lambro e Mingardo“. L’iniziativa punta a promuovere uno spostamento sostenibile, condiviso e a basso impatto ambientale all’interno di un’area ricca di natura, storia e paesaggi da tutelare e valorizzare.

Il progetto ha preso ufficialmente il via con l’attivazione di 10 ciclostazioni distribuite in altrettanti Comuni del territorio: San Mauro La Bruca, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Alfano, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Caselle in Pittari, Tortorella e Torraca.

Come funziona il servizio e l’integrazione con il Cammino di San Nilo

«Abbiamo collegato il nostro territorio attraverso 10 stazioni dove gli utenti potranno usufruire del servizio e spostarsi agevolmente tra i vari borghi», ha dichiarato il presidente della Comunità Montana, Aldo Luongo. «Per utilizzare le biciclette sarà sufficiente scaricare un’applicazione che indicherà tutti i passaggi da seguire in modo rapido e intuitivo».

L’iniziativa si integra con la rete d’itinerari già presenti sul territorio, in particolare con il Cammino di San Nilo. «Oggi l’utente può scegliere se percorrere l’intero itinerario a piedi oppure utilizzare la bicicletta per alcuni tratti», ha aggiunto il presidente Luongo. «Si tratta di un programma sperimentale della durata di due mesi, utile a testare il servizio sul campo e ad apportare eventuali correzioni in vista della prossima primavera».

Tariffe, modalità d’uso e la tecnologia della piattaforma Weelo

L’organizzazione del servizio è stata dettagliata dall’ingegnere Antonella Cartolano, responsabile del progetto “Green Community”: «Invitiamo tutti gli interessati a scaricare l’app, con cui sarà possibile creare un profilo in pochi passaggi e scegliere la formula di abbonamento più adatta alle proprie esigenze. Le biciclette possono essere prelevate in una qualsiasi delle stazioni attive e riconsegnate in una ciclostazione differente. Per quanto riguarda i costi, alla quota di abbonamento iniziale si aggiunge la tariffa a consumo, con la prima mezz’ora di utilizzo gratuita in questa prima fase».

La gestione digitale del sistema è affidata a Weelo, piattaforma d’eccellenza a livello nazionale per la mobilità condivisa. «Il bike sharing della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo nasce con un’idea precisa: offrire un servizio coerente con le caratteristiche del territorio e non un semplice noleggio», ha spiegato Gianluca Pin, CEO di Weelo. «Ogni area presenta esigenze, flussi e stagionalità differenti. La tecnologia Weelo rende semplice l’esperienza d’uso per l’utente, garantendo al contempo un monitoraggio costante per assicurare affidabilità e continuità al servizio».