Mitigazione del rischio idrogeologico: Alfieri e Corbelli firmano l’accordo a Palazzo Sant’Agostino

Oggi, a Palazzo Sant’Agostino, il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri ha siglato un accordo con il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Vera Corbelli per la mitigazione del rischio idrogeologico, a margine del workshop su “protezione civile e rischio da frana” organizzato dalla LARAM School, scuola internazionale sul rischio da frana dell’Università di Salerno, e dall’Ordine degli Ingegneri.

“Ho voluto questa preziosa collaborazione – dichiara Franco Alfieri – di concerto con la Regione Campania, che ci permetterà di avviare azioni congiunte finalizzate alla tutela di acqua, suolo e ambiente, alla difesa del sistema infrastrutturale, del sistema costiero e del patrimonio ambientale inteso come ecosistema. Per fare questo sono necessarie competenze molto complesse e quindi alleanze sul territorio, come in questo caso con l’Autorità di Bacino Distrettuale, e naturalmente finanziamenti mirati.”