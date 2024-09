Mister Franco Villano saluta l’Agropoli e approda alla Gelbison U-18

Dopo una carriera dedicata al settore giovanile dell’Us Agropoli 1921, l’allenatore Franco Villano inizierà una nuova avventura con la Gelbison.

Un trascorso glorioso quello del tecnico agropolese che vanta una lunga militanza nella cantera dei delfini, con i quali ha vinto in tutte le categoria, partendo dai giovanissimi fino ad arrivare alla Juniores; nel corso degli anni Villano si è messo in luce per i suoi metodi di lavoro che hanno valorizzato tanti giovani che hanno avuto una carriera di tutto rispetto.

L’inizio di un nuovo percorso

Adesso comincia una nuova avventura per il tecnico agropolese, da sempre legato ai colori dei delfini, ma che quest’anno andrà a confrontarsi con un’altra realtà molto importante come quella della Gelbison; un matrimonio andato subito a buon fine tra la società rossoblù e Villano, voglioso di mettersi in gioco.

Tanti i ragazzi di valore in rosa per i cilentani che confidano nella professionalità e l’abilità del tecnico per valorizzarli e renderli pronti all’approdo un domani nella prima squadra.

Il Passato

Villano ormai considerato un’emblema del settore giovanile dell’Agropoli, dove è approdato dopo una parentesi ad Avellino, vanta tanti successi nel settore giovanile, dai titoli di campione provinciale a quelli regionali. Nella scorsa stagione anche una parentesi con la prima squadra, nel momento di maggiore difficoltà dei delfini, nel quale il mister non si è tirato indietro, anzi con grande disponibilità ha preso in mano le redini dell’Agropoli senza sfigurare.