Missione umanitaria nei campi profughi Saharawi: domenica la presentazione | VIDEO

L’Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace ODV presenterà in conferenza stampa, domenica 16 marzo, alle ore 11:00, presso il Lumos Cafè di Agropoli, la prossima missione umanitaria nei campi profughi Saharawi.

La nuova missione umanitaria

“Questa iniziativa rappresenta un importante impegno della nostra associazione nel sostenere le popolazioni Saharawi, portando aiuti concreti e un messaggio di solidarietà”, dichiara il presidente Antonio Giacco. La missione si svolge nel nome della città di Agropoli, che attraverso questa azione rafforza il proprio ruolo nell’ambito della cooperazione internazionale e della promozione dei diritti umani. Durante la conferenza stampa, verranno illustrati gli obiettivi dell’intervento, le attività previste e l’importanza della rete solidale che sostiene il progetto. Saranno presenti rappresentanti dell’associazione, istituzioni locali e volontari impegnati nella missione. Un’importante iniziativa volta a contribuire e a diffondere un messaggio di speranza e sostegno alle comunità Saharawi.

I bambini saranno ospitati nel periodo estivo presso i locali dell’Oratorio Padre Giacomo Selvi della Parrocchia Sacro Cuore di Agropoli. Il gruppo di bambini e di accompagnatori, arriverà in Italia e si fermerà a Napoli per un primo periodo, completando poi il soggiorno ad Agropoli. Nella cittadina cilentana i bambini avranno l’opportunità di completare le visite mediche iniziate nella città partenopea, grazie alla disponibilità di medici di strutture sia pubbliche che private. Avranno inoltre incontri istituzionali nei paesi del Cilento e non mancheranno momenti ludici offerti da associazioni operanti sul territorio.