Cilento

Missione Cilento: al via le riprese della mini-serie tra i borghi

Al via dal 12 al 18 ottobre le riprese di "Missione Cilento", la mini-serie in cinque puntate ideata da Aldo Olivieri alla scoperta dei borghi interni.

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Comunicato Stampa
Missione Cilento: al via le riprese della mini-serie tra i borghi

Dal 12 al 18 ottobre 2026 prenderanno il via le riprese di “Missione Cilento”, la nuova mini-serie ideata e condotta da Aldo Olivieri, fondatore del progetto di promozione territoriale Il Mio Viaggio nel Cilento. Un’avventura suddivisa in cinque puntate che toccherà i territori di Sant’Angelo a Fasanella, Casaletto Spartano, Rofrano, Roccagloriosa e Felitto. L’iniziativa si pone l’obiettivo di valorizzare un’area interna spesso esclusa dai circuiti turistici tradizionali, ma profondamente ricca di storia, biodiversità e tradizioni culturali.

Un format tra esplorazione territoriale e risoluzione di enigmi

Il progetto adotta un format originale che unisce la narrazione paesaggistica al gioco della scoperta. Nel corso di ciascuna puntata, il conduttore Aldo Olivieri affronterà enigmi e seguirà indizi mirati a orientarlo verso luoghi simbolo, testimoni locali e saperi artigianali. Saranno proprio le esperienze sul campo a delineare l’identità dei comuni attraversati.

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Il percorso di viaggio toccherà diverse tappe significative:

  • Sant’Angelo a Fasanella: l’Antece e la Grotta di San Michele.
  • Casaletto Spartano: l’oasi naturalistica dei Capelli di Venere.
  • Rofrano: la pasta di castagne e la forra dell’Emmisi.
  • Roccagloriosa: gli affreschi della sede della confraternita e il patrimonio archeologico.
  • Felitto: la lavorazione tradizionale dei fusilli e le Gole del Calore.

Promozione territoriale e lotta allo spopolamento

La mini-serie nasce con l’intento di accendere i riflettori sulle comunità locali e sul patrimonio custodito nelle aree interne del Cilento. Promuovere il territorio oltre la stagione estiva e i flussi di massa rappresenta una priorità strategica per sostenere i residenti che tramandano le tradizioni.

“Con Il Mio Viaggio nel Cilento cerco da anni di far conoscere questa terra. Con Missione Cilento voglio fare un passo in più: entrare nei paesi, incontrare le persone e accompagnare il pubblico in una scoperta che possa incuriosire e coinvolgere”, spiega Aldo Olivieri. “In un territorio che affronta anche lo spopolamento, raccontarle significa dare loro attenzione e valore”.

Produzione indipendente e narrazione social

“Missione Cilento” si configura come un progetto totalmente indipendente, sostenuto dall’autofinanziamento e dal supporto di sponsor locali che hanno condiviso la visione di valorizzazione territoriale. La produzione punta a offrire un prodotto curato e accessibile a un pubblico ampio.

La narrazione non si limiterà alla sola fase di montaggio della serie, ma troverà ampio spazio sulle piattaforme digitali. Dal 12 al 18 ottobre, i canali ufficiali de Il Mio Viaggio nel Cilento ospiteranno contenuti esclusivi di backstage, presentazioni dei protagonisti e aggiornamenti costanti sullo sviluppo del progetto.

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