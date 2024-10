Mingardina, disagi infiniti. Esposito: «criticità ripetute, vanno risolte definitivamente»

La chiusura prolungata della strada Mingardina continua a rappresentare un grave problema per il turismo cilentano e per l’economia locale. A denunciare la situazione è Raffaele Esposito, presidente provinciale di Confesercenti Salerno, che da tempo sottolinea l’urgenza di trovare una soluzione definitiva a questa criticità.

Il pensiero di Esposito

“La chiusura della strada Mingardina – dichiara Esposito – pregiudica gravemente la viabilità verso alcune delle zone balneari più apprezzate del Cilento, con ripercussioni negative sulle imprese e sui residenti. È una situazione che si protrae da troppo tempo e che richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni“.

“L’apertura dell’aeroporto di Salerno – continua Esposito – rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio, ma per poter sfruttare al meglio questa potenzialità è necessario garantire la sicurezza e la fluidità delle infrastrutture viarie. Non possiamo permetterci di perdere le opportunità offerte dal turismo residuale della bassa stagione, che rischia di scomparire a causa di queste criticità“.

La chiusura della strada Mingardina, oltre a creare disagi per i turisti, incide negativamente sull’economia delle imprese locali, soprattutto quelle legate al settore turistico. Ristoranti, alberghi e negozi rischiano di perdere clientela a causa della difficoltà di accesso alle zone interessate dai lavori.

“È fondamentale – conclude Esposito – che le istituzioni competenti intervengano al più presto per risolvere definitivamente il problema della strada Mingardina. La nostra associazione è pronta a collaborare con tutte le parti coinvolte per trovare una soluzione che soddisfi le esigenze del territorio e delle imprese”.