Mingardina, automobile esce fuori strada: ferite due 35enni di Sapri

Perdono il controllo dell’automobile e impattano violentemente il guard rail posto ai margini della carreggiata lungo la stada Mingardina. Ferite due donne di Sapri. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle sei del mattino.

La ricostruzione

L’auto sulla quale viaggiavano le due 35enni modello Peugeot, per cause ancora in corso di accertamento, è improvvisamente uscita fiori strada. Sul posto l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri, allertati dell’accaduto.

I soccorsi

Necessaria anche la presenza, sul luogo del sinistro, dei Sanitari del 118 che hanno trasportato le due donne presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per le necessarie cure del caso. Diverse le ferite riportate da entrambe a seguito del violento impatto dell’autovettura con il guard rail. Per le due donne sono stati disposti, come da routine, anche gli esami tossicologi. Effettuati i rilievi, toccherà ora alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Completamente distrutta invece l’autovettura sulla quale le 35enni viaggiavano.