Migliaia di fedeli del Vallo della Lucania e Teggiano-Policastro in pellegrinaggio a Roma per il Giubileo della Speranza

Piazza San Pietro si è colorata oggi di numerosi cappellini verdi, segno distintivo dei fedeli provenienti dalla Diocesi di Vallo della Lucania, giunti a Roma in occasione dell’anno giubilare della Speranza. Il pellegrinaggio diocesano è stato organizzato autonomamente dalle singole parrocchie, culminando in momenti di celebrazione comune.

Il programma del pellegrinaggio del Vallo della Lucania

Il programma iniziale prevedeva la partecipazione dei fedeli all’Udienza generale con Papa Francesco. Ciononostante, i pellegrini avranno l’importante opportunità di attraversare la Porta Santa e partecipare alla Santa Messa in San Pietro.

Preghiera congiunta per la Diocesi di Teggiano-Policastro

Sempre nella mattinata odierna, alle ore 12, anche i fedeli provenienti dalla Diocesi di Teggiano – Policastro si sono raccolti in preghiera a Roma. La delegazione, contraddistinta da cappellini rossi, è guidata dal Vescovo Antonio De Luca.

Forte partecipazione delle diocesi salernitane

Si registra una grande partecipazione per entrambe le diocesi salernitane, con migliaia di fedeli che non hanno voluto mancare l’occasione di recarsi nella Capitale per questo significativo evento giubilare.