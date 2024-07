Micronido ad Agropoli, al via le iscrizioni

Il Piano di zona ambito S/8 ha indetto un avviso pubblico per l’individuazione dell’utenza del servizio “nido-micronido” che verrà attivato durante l’anno scolastico 2024-2025 sul territorio del Comune di Agropoli. Il servizio “nido-micronido” ha natura educativa e sociale e si rivolge a bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi. Prevede la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. Esso garantisce l’accoglienza e la cura del bambino rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. La capienza prevista è fino a 20 bambini frequentanti. Il servizio viene assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e ha una durata di 7 mesi.

Iscrizioni al micronido di Agropoli: come presentare domanda

L’avviso con i requisiti per partecipare e la domanda di adesione sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Agropoli e del Piano di zona Ambito S/8. L’istanza dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo pianosocialedizonavallo@legalmail.it entro le ore 13.00 del 13 agosto 2024,

Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi: «Verrà riattivato anche per l’anno scolastico 2024-2025 il micronido per la fascia dai 12 ai 36 mesi di età. Molto apprezzato dalle famiglie, ogni anno raccoglie sempre maggiore riscontro, attestandosi come un servizio ormai indispensabile».

«Sul territorio – evidenzia il vicesindaco nonché assessore alle Politiche sociali Maria Giovanna D’Arienzo – sono presenti due sedi nelle quali è operativo il micronido in collaborazione con il Piano di zona S/8: presso i locali della scuola “Mozzillo” e l’altra al secondo piano dell’oratorio della parrocchia Santa Maria delle Grazie, in piazza della Repubblica. Accompagniamo così tanti piccoli utenti nel loro percorso di crescita».