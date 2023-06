Micronidi nel Basso Cilento: nuove inaugurazioni

Prosegue nei comuni afferenti il Piano di Zona ambito S9 l’apertura dei micronidi. Ampi spazi luminosi, dotati di tutti di tutti i comfort, dove i più piccini avranno modo di trascorrere le prime ore della giornata tra giochi e divertimento, accuditi dalle sapienti mani delle operatrici. Un percorso importante per i bambini che inizieranno in tal modo ad interagire tra loro, prima di iniziare il loro percorso scolastico. Ma non solo.

I micronidi: un servizio importante per le comunità del basso Cilento

L’apertura dei micronidi nei comuni del basso Cilento e del Golfo di Policastro permetterà ai genitori di lavorare in piena tranquillità.

E dopo Santa Marina, San Giovanni a Piro e Tortorella nei giorni scorsi è stata la volta Camerota e Celle di Bulgheria.

Il commento

“I nostri ringraziamenti vanno alla coordinatrice del piano di zona s9 Gianfranca di Luca – ha dichiarato il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta presente la taglio del nastro – Il lavoro svolto dal piano di zona è rivoluzionario ed ha completamene cambiato e migliorati i servizi non solo nel comune di Camerota ma in tutti i comuni afferenti all’ambito s9. Un ringraziamento lo rivolgo al presidente del consiglio Vincenza Perazzo, delelgata alla pubblica istruzione per la passione straordinaria che mette sempre nel suo lavoro. Ringrazio anche le mamme e tutte le operatrici per la realizzazione di questo nuovo progetto. Aggiungiamo un nuovo tassello al nostro comune”.

Entusiasta per l’apertura di un nuovo micronido è apparso anche il Sindaco di Celle di Bulgheria Gino Marotta. “È un progetto molto ampio e importante realizzaro grazue alla collsboraziobe con il Pisno di Zona S9 – ha dichiarato il primo cittadino Marotta – In tutti i Comuni dell’ambito, anche più popolosi, si stanno insugurando nuovi micronidi. Dobbiamo cercare sempre di attingere nuove risorse soprattutto per i nostri bambini che saranno i fururi cittadini di Celle di Bulgheria”. Un fiore all’occhiello dunque per il piano di zona s9, come sottolineato dalla coordinatrice Gianfranca di Luca e dal presidente della cooperativa “Terzium Millennium” Antonio Caladriello che si occupa della gestione del servizio. Proseguiranno nei prossimi mesi le aperture in tutti i comuni dell’ambito, in maniera tale da rendere il sevizio attivo in tutti i comuni dell’ambito“.