Nido e micronido: servizio al via in 10 comuni del Cilento

VALLO DELLA LUCANIA. Il Piano di Zona S8 ha dato il via libera alla ripresa dei servizi nido e micronido per i comuni del proprio ambito. In particolare il servizio micronido sarà presente ad Agropoli, Vallo della Lucania, Ascea, Castellabate, Casal Velino, Moio della Civitella e Novi Velia (ogni sede 20 bambini). Un ulteriore servizio, “spazio bambini e bambine”, è previsto ad Agropoli, Vallo, Montecorice, Castelnuovo Cilento, Montano Antilia (ogni sede previsti 15 bambini)

Il nido e micronido si rivolge a bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi. Prevede la mensa ed il riposo pomeridiano del piccoli. Esso garantisce l’accoglienza e la cura del bambino rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. Sono previsti 20 bambini frequentanti.

Il servizio “Spazio bambini e bambine”, invece, accoglie bambini e bambine dai primi mesi di vita, offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione. Non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile. Sono previsti 15 bambini frequentanti. Il servizio è assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e avrà durata di 8 mesi.

Le domande dovranno essere presentate entro le 13 del prossimo 29 settembre. Le famiglie comparteciperanno al costo del servizio con una tariffa di 145euro mensili per il micronido e 84 per il servizio” spazio bambini e bambine”.