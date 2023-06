Michele Cammarano M5S: “No allo smantellamento dell’ospedale di Polla”

L’ospedale di Polla rappresenta un punto di riferimento fondamentale non solo per i cittadini del Vallo di Diano, ma anche per le vicine aree fuori regione. Infatti, riesce a coprire un bacino di utenza di circa 100.000 persone. Tuttavia, recentemente si sono manifestate varie criticità che stanno compromettendo la qualità dell’assistenza fornita.

Sospensione delle attività ordinarie nel reparto di chirurgia generale

L’ennesima sospensione delle attività ordinarie nel reparto di chirurgia generale ha rappresentato un ulteriore problema per l’ospedale di Polla. Questa situazione si aggiunge alle criticità già presenti nel reparto di neurologia, dove il servizio di cura è affidato ad un solo medico. Questo medico, oltre ad essere sovraccarico di lavoro senza turni di riposo, è anche prossimo alla pensione.

Mancanza di personale competente e strumentazione adeguata

La mancanza di personale competente rappresenta un ostacolo all’efficienza dell’ospedale di Polla. Questa carenza di personale impedisce anche l’utilizzo di strumenti di ultima generazione per eseguire esami diagnostici specialistici. Ad esempio, non è possibile utilizzare un apparecchio ecodoppler e un elettroencefalografo, strumenti fondamentali per una corretta diagnosi e cura.

Gravi carenze in diversi reparti

Le criticità non si limitano ai soli reparti di chirurgia generale e neurologia. Anche i reparti di pediatria, fisiopatologia respiratoria, cardiologia, urologia e ortopedia sono gravemente colpiti dall’insufficienza di personale. Questa carenza compromette la capacità dell’ospedale di fornire un servizio adeguato, anche in caso di emergenza.

La denuncia del presidente della Commissione Aree interne

A denunciare queste problematiche è il presidente della Commissione Aree interne, Michele Cammarano. Questa mattina, Cammarano ha inviato una lettera al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero Luigi Curto, richiedendo un intervento tempestivo per tutelare i numerosi cittadini che si rivolgono all’ospedale di Polla.

Richiesta di azioni immediate e incontro con i sindaci

Il presidente Cammarano ha espresso la sua preoccupazione e ha chiesto ai dirigenti dell’ospedale di intervenire prontamente per risolvere le criticità. Inoltre, ha annunciato la sua partecipazione a un incontro con i sindaci del Vallo di Diano, durante il quale chiederà al governatore De Luca di prendere atto di questa denuncia e adottare le misure necessarie per risolvere la grave carenza di medici nelle aree interne.

La situazione attuale richiede azioni immediate per garantire un adeguato livello di assistenza sanitaria a tutti i cittadini che fanno affidamento sull’ospedale di Polla come punto di riferimento principale per le loro esigenze mediche.