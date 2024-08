Metrò del Mare, un successo nonostante i ritardi: oltre 8.500 passeggeri in un mese

Il Metrò del Mare, che collega il Cilento alla Costiera Amalfitana, sta riscuotendo un successo oltre le aspettative. A poco più di un mese dal suo avvio, il 20 luglio scorso, i dati sono più che positivi.

Secondo i dati diffusi dal presidente della commissione trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, sono stati oltre 8.500 i passeggeri che hanno scelto di viaggiare a bordo degli aliscafi di Alicost.

In particolare, la tratta che collega le due costiere attiva dal lunedì al venerdì, ha registrato oltre 5.500 passeggeri. Nei weekend, invece, sono stati circa 3.000 i viaggiatori che hanno scelto di raggiungere le località cilentane di Agropoli, San Marco, Acciaroli, Palinuro e Camerota partendo da Salerno.

Numeri positivi che aumentano il rammarico per la tardiva attivazione del servizio, partito soltanto a fine luglio. Si pensi che nel 2017, soltanto tra il 15 luglio e inizio agosto, soltanto Agropoli registrò duemila passeggeri. L’anno successivo durante l’estate si segnalarono addirittura cinquantamila passeggeri, con picchi proprio nel Cilento. Dunque i numeri diffusi oggi sono tutt’altro che una sorpresa.

Prevalgono i turisti italiani

Quanto ai fruitori del servizio, c’è una prevalenza di turisti italiani, che rappresentano circa il 70% del totale. Tuttavia, anche gli stranieri, in particolare tedeschi e francesi, stanno scoprendo le meraviglie del Cilento, contribuendo a diversificare la clientela in un periodo in cui si segnala un diffuso calo di presenze.