Metrò del Mare 2026: passeggeri in crescita del 20% tra Cilento e Costiera

La stagione estiva del Metrò del Mare si avvia alla conclusione con l’ultima corsa fissata per domenica 6 settembre. Il servizio di collegamento marittimo lungo le coste della Campania, gestito dalla compagnia Alicost nell’ambito del progetto promosso dalla Regione Campania, chiude i battenti registrando un bilancio nettamente positivo. I dati rilevati al 31 agosto indicano che sono stati circa 10mila i passeggeri trasportati, segnando un incremento del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025 e confermando il ruolo strategico delle vie del mare per la mobilità regionale.

Le tratte estive tra Salerno, Cilento e Costiera Amalfitana

L’offerta di trasporto per la stagione 2026 si è articolata su due linee principali, ideate per offrire un’alternativa concreta al traffico stradale nei periodi di maggiore afflusso turistico. La linea A1, attiva dal lunedì al venerdì, ha messo in comunicazione Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. Questo itinerario ha consentito ai turisti di raggiungere la costa cilentana direttamente dal capoluogo e, allo stesso tempo, ha permesso ai viaggiatori in partenza da Agropoli e Castellabate di spostarsi agevolmente verso la Costiera Amalfitana.

Nel corso dei fine settimana è stata invece attivata la linea A2, che ha ampliato le rotte collegando Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli.

Le mete più richieste e i piani di potenziamento

Tutti i collegamenti della stagione sono stati effettuati tramite l’unità veloce HSC Città di Amalfi. Tra le destinazioni che hanno fatto registrare il maggior numero di presenze spiccano Amalfi e Positano, seguiti dai centri cilentani di Agropoli e Acciaroli.

I dati consuntivi raccolti al termine dell’estate rappresentano per la società Alicost una solida base di partenza per la programmazione futura. L’obiettivo dichiarato per le prossime stagioni è quello di potenziare ulteriormente la rete dei servizi via mare sul territorio campano.