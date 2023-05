Meteo in Cilento, weekend instabile

Weekend instabile quello che sta per iniziare. Nel Cilento sarà presenta un’area di bassa pressione che influenzerà le condizioni meteorologiche nell’intera regione. Previsti miglioramenti nel corso della giornata di venerdì e un progressivo miglioramento nel corso di sabato.

Le previsioni per il weekend

Queste nel dettaglio le previsioni:

Venerdì 12 maggio, la bassa pressione contribuirà a causare precipitazioni deboli nella prima parte della giornata. Verso sera, un flusso di aria più secca si dirigerà verso la regione, portando a un significativo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nel litorale meridionale e sulle pianure settentrionali, ci si aspetta un cielo molto nuvoloso o coperto con possibilità di deboli piogge. Mare mosso e venti moderati.

Sabato 13 maggio, si prevede un cielo molto nuvoloso o coperto con possibilità di deboli piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio. In serata le nuvole rimarranno presenti ma senza fenomeni di precipitazione. Nelle pianure settentrionali, si avranno cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci, ma tali fenomeni si attenueranno dalla sera. Venti deboli e mare da poco mosso a mosso.

Domenica 14 maggio, le infiltrazioni umide raggiungeranno la regione determinando molte nubi sin dal mattino, che porteranno a acquazzoni o temporali in serata. Sul litorale settentrionale e meridionale, si avranno nubi sparse alternate a schiarite con una tendenza graduale all’aumento della nuvolosità, che porterà a cieli coperti con deboli piogge in serata. Sulle pianure settentrionali, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti, con brevi schiarite temporanee nel pomeriggio, seguite da piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, in serata.

Instabilità anche ad inizio settimana

Anche l’inizio della settimana prossima sarà caratterizzata da un’instabilità meteorologica che influenzerà le condizioni del tempo. Sono attese variazioni significative e rapide nelle condizioni atmosferiche, con la possibilità di fenomeni di precipitazione, temporali e cambi repentini nella copertura nuvolosa.