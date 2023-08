Meteo, con l’alta pressione in Cilento torna il sereno

Dopo il maltempo ritorna il sereno nel salernitano e tornano a salire le temperature anche se con netti cali nelle ore notturne. Merito di un campo di alte pressioni che abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico già da domani, venerdì primo settembre, è previsto cielo sereno, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare da quasi calmo a mosso.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sabato 2 settembre ancora cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; nelle aree interne nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4500 metri. Mare poco mosso.

Ancora cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, di domenica 3 settembre salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; temperatura ancora in rialzo.