Meteo: weekend all’insegna dell’instabilità, ecco le previsioni

Sarà un weekend all’insegna dell’instabilità quello che sta per iniziare. Le regioni meridionali, infatti, saranno interessate da un’ampia circolazione depressionaria che a più riprese alimenterà piovve e temporali che proprio sulle aree più interne saranno più intensi. Non solo: aria fredda dal Nord Europa determinerà un nuovo calo delle temperature.

Le previsioni per il weekend

Queste nel dettaglio le previsioni per oggi:

Venerdì 14 aprile 2023: dopo gli acquazzoni della mattinata che hanno interessato parte del salernitano. Nel corso della giornata ci sarà una graduale attenuazione della nuvolosità con schiarite. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1550 metri. Mare da agitato a molto mosso.

Sabato 15 aprile 2023: un’area di bassa pressione abbraccia la Regione. A partire dalla mattinata piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Mare molto mosso.

Domenica: Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; nelle aree interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1700 metri. Mare mosso.

Lunedì: sul litorale cilentano nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; nelle aree interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1850 metri. Mare mosso.