Messa in sicurezza sulla strada del Mingardo, il Sindaco Scarpitta: “i lavori proseguono a ritmo serrato”

Proseguono a ritmo serrato lungo la strada del Mingardo, nel tratto compreso tra Cala Finocchiaro e la Spiaggia le Vele- nella frazione costiera di Marina di Camerota, i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta l’importante arteria.

Gli interventi

Da mesi lungo la strada provinciale 562 ,nel suddetto tratto interessato da una frana, sono in corso i lavori necessari per assicurare la piena fruibilità della sede stradale. La strada del Mingardo infatti rappresenta l’unica via di fuga principale nel piano di Protezione Civile ma anche la porta d’ingresso per la frazione costiera di Marina di Camerota, una delle località più visitate della Campania.

Ed è proprio il Sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta a fornire gli ultimi aggiornamenti in merito al prosieguo dei lavori.

Le parole del primo cittadino Scarpitta

Il Sindaco Scarpitta ha tenuto a precisare che il completamento dei lavori di messa in sicurezza è di fondamentale importanza per garantire la viabilità e la sicurezza dei residenti e dei turisti che frequentano la zona. La strada del Mingardo riveste un ruolo cruciale per l’intera comunità locale, facilitando gli spostamenti e collegando i vari punti di interesse del territorio.

Le priorità

Nonostante le inevitabili difficoltà e i rallentamenti causati dalla complessità dei lavori, l’amministrazione comunale si impegna a monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori e a garantire la massima efficienza nell’opera di riapertura della strada. La priorità è assicurare la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, consentendo loro di fruire appieno delle bellezze naturali e dei servizi offerti dalla splendida Marina di Camerota.

Con il costante impegno dell’amministrazione e la determinazione dei lavoratori coinvolti, si auspica che i lavori vengano portati a termine nel minor tempo possibile, per consentire a residenti e turisti di godere appieno delle bellezze del territorio e dei servizi offerti da Marina di Camerota.