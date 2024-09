Mercato Eccellenza, novità in casa Battipagliese e Calpazio

La Battipagliese1929 ha annunciato il trasferimento del calciatore Lautaro Di Romana all’ ASD Piano della Lente, formazione abbruzzese che milita nel campionato di Promozione.

A “Lauti” vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la famiglia bianconera per quanto dimostrato dentro e fuori dal campo e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a livello personale e calcistico, fa sapere la società. Le zebrette hanno provveduto anche allo svincolo dell’attaccante Pasquale Cocchia.

Le novità in casa Calpazio

La Calpazio, invece, ha ufficializzato il ritorno dell’attaccante Jarju Mamodou classe 96’ ha già vestito i colori granata, nella stagione in cui la Calpazio vinse il campionato di Promozione.

L’attaccante andrà a riempire il parco attaccanti dopo la cessione di D’Ambrosio, andando a mettere più esperienza in una rosa condita da molti giovani.