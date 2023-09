Mens sana in corpore sano: nel Vallo di Diano un evento unico “Notte Bianca dello Sport”, tra esercizio fisico e divertimento

Evento sportivo unico a Sant’Arsenio: la “Notte Bianca dello Sport”. Tanto sport e divertimento dalle 17:00 alle 3:00 del 23 settembre 2023 in Piazza a Sant’Arsenio. Lanciata nel 2015 dall’Unione Europea, ogni anno dal 23 al 30 settembre la Settimana europea dello sport (EWOS – European Week Of Sport) promuove l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. La Commissione Europea ha indicato la data del 23 settembre per l’evento della Notte Bianca dello Sport, denominata #BeActiveNight, invitando i Paesi a prolungare la festa dello sport fino alla notte. E così Sant’Arsenio ha raccolto con grande entusiasmo l’invito della Commissione a europea programmando per sabato 23 Settembre una serata all’insegna dello sport, del buon cibo e del divertimento. Si parte dalle 17:00 per continuare fino alle 3:00 di notte.

Tra sport, divertimento e promozione del territorio

Le società sportive del territorio saranno presenti con dimostrazioni e match ai quali chiunque può partecipare. Sarà l’occasione per le società sportive che aderiscono di farsi conoscere e raccogliere iscrizioni per le attività e corsi organizzate nelle proprie strutture.

Ecco come partecipare

Le associazioni sportive interessate a partecipare possono contattare Angelica Pistone al numero 3271321098. Appuntamento al 23 Settembre con la grande festa dello sport, aperta a tutte le età, e con divertimento assicurato!