Meloni accusa Schlein: chiede dimissioni di Santanché e non di Alfieri

Anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni interviene nel dibattito sul rinvio a giudizio del Ministro del Turismo Daniela Santanchè e chiama in causa anche il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri (sospeso). La premier ne durante un punto stampa a Gedda, contestando il doppiopesismo dei leader dell’opposizione.

Le parole di Giorgia Meloni

“Rispetto al can can dell’opposizione, essere garantisti con la sinistra e giustizialisti con la destra anche no, perchè io ho Giuseppe Conte che mi dice che devo fare dimettere un ministro che non è mai stato condannato quando ha un vice presidente del partito condannato in via definitiva; ho Elly Schlein che invoca le dimissioni del ministro Santanchè, ma non chiede le dimissioni del presidente della Provincia di Salerno (Franco Alfieri) agli arresti domiciliari per corruzione. Quindi, diciamo: lezioni da questi pulpiti anche no”. Queste le parole di Giorgia Meloni.

Un pensiero, questo, già espresso nei giorni scorsi dal senatore Antonio Iannone.