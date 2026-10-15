Meeting del Mare a Marina di Camerota: Frezza in concerto il 1° novembre

Marina di Camerota si prepara ad accogliere una nuova tappa del percorso verso la XXXI edizione del Meeting del Mare. Domenica 1° novembre 2026, a partire dalle ore 21:30, il Lungomare Trieste ospiterà il live di Frezza, giovane esponente del rap napoletano, affiancato da un’ampia selezione di artisti emergenti. L’evento rappresenta un ulteriore passo del celebre festival verso la promozione dei linguaggi musicali contemporanei e la valorizzazione delle nuove generazioni, offrendo uno spazio di espressione e aggregazione sul territorio cilentano.

Musica e nuove generazioni: il ruolo del Meeting del Mare

La capacità di far dialogare generazioni e stili differenti costituisce da sempre l’elemento centrale dell’esperienza del Meeting del Mare. Già durante gli appuntamenti estivi della rassegna Interno Mare, il pubblico ha assistito all’incontro tra la canzone d’autore di Enzo Gragnaniello e le sonorità urban di artisti come El Chapo Junior e Peppe Soks.

L’evento di novembre conferma l’attenzione della manifestazione verso una scena musicale in costante evoluzione. Attraverso il rap e i linguaggi urban, i giovani interpreti raccontano le proprie esperienze, le aspettative e le complessità del contesto sociale attuale, trasformando la musica in un momento di confronto collettivo.

La line-up dell’evento e il concerto di Frezza

Il momento principale della serata vedrà sul palco Frezza, artista napoletano classe 2004. La sua produzione musicale si caratterizza per una scrittura diretta e personale, capace di fondere vissuto quotidiano, senso di appartenenza ed esigenze di affermazione con i ritmi della nuova scena rap e urban contemporanea.

Ad aprire il concerto del rapper napoletano sarà una fitta serie di esibizioni con protagonisti diversi nomi emergenti: Lil Gheibrj + Gigi, Little P, Lorixys, Magnitudo, Rio Boy x Sevenfive, John Root, Saint Ross, Lucke e Ferix. La serata proseguirà successivamente con l’aftershow presso Terrazza Trieste, organizzato in collaborazione con EMME-FEST, che vedrà in consolle Fiveseven B2B CBR320 affiancati da Rafilo Voice.

Le dichiarazioni delle istituzioni e della direzione artistica

L’iniziativa punta a prolungare la vivacità culturale del territorio oltre i mesi di maggiore affluenza turistica, come confermato dalle parole del Sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta:

«Il Meeting del Mare rappresenta da trent’anni una delle esperienze culturali più significative del nostro territorio e continua a dimostrare una straordinaria capacità di rinnovarsi. Portare un nuovo appuntamento sul Lungomare Trieste nel mese di novembre significa sostenere una programmazione capace di andare oltre la stagione estiva, valorizzando Marina di Camerota attraverso la cultura e offrendo ai giovani occasioni concrete di partecipazione. È una direzione nella quale crediamo e che intendiamo continuare a sostenere».

La serata si inserisce all’interno della progettazione culturale della XXXI edizione, prevista dal 28 al 30 maggio 2027 nella Baia di Lentiscelle, incentrata sul tema ACCADE. Il direttore artistico e ideatore del festival, don Gianni Citro, ha illustrato il significato di questa scelta:

«Da trent’anni scegliamo una parola da interrogare, attraversare e trasformare in un percorso di riflessione. ACCADE ci invita a riconoscere ciò che avviene intorno a noi, in un tempo in cui tutto sembra scorrere rapidamente e persino le esperienze rischiano di consumarsi dentro uno schermo. Le nuove generazioni abitano profondamente queste contraddizioni e la loro musica ne restituisce spesso le domande più autentiche. Il Meeting vuole continuare ad ascoltarle, offrendo luoghi reali nei quali possano esprimersi, incontrarsi e diventare protagoniste».

Il progetto regionale e i dettagli dell’appuntamento

La manifestazione rientra nell’ambito del progetto “Meeting del Mare – Correnti e Culture Giovani | XXXI edizione – ACCADE”, promosso dal Comune di Camerota in qualità di ente capofila, insieme al Comune di Celle di Bulgheria e alla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Campania all’interno del programma “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027”, destinato alla valorizzazione turistica e culturale del territorio.

L’appuntamento è fissato per domenica 1° novembre 2026, con inizio alle ore 21:30 sul Lungomare Trieste di Marina di Camerota (SA). L’ingresso a tutti i concerti e agli spettacoli previsti in serata è gratuito.