Meeting del Mare 2023, annunciato anche il quarto ospite

Si avvicina sempre di più la 27° edizione del Meeting del Mare, e gli organizzatori hanno appena annunciato il quarto ospite delle kermesse; si tratta di Manuel Schiavone, meglio conosciuto con lo pseudonimo di MERLOT (M.E.R.L.O.T.) un giovane cantante di origini lucane, finalista di AmaSanremo, programma Rai che ha permesso a giovani emergenti di partecipare a Sanremo 2021 nella sezione Sanremo Giovani. É arrivato in finale con il suo brano Sette Volte.

L’evento

L’evento, che si terrà il prossimo 2 giugno nella suggestiva cornice della Baia di Lentiscelle a Marina di Camerota, rappresenta uno degli appuntamenti in programma dal 1 al 4 giugno. Ad aprire le danze ci sarà il gruppo italiano Coma Cose, reduci dall’esperienza sanremese, che con la loro musica riuscirà a coinvolgere il pubblico in un’esperienza emozionante e coinvolgente. Annunciati anche artisti come Bresh e Geolier.

“Tanta raffinatezza e tanta profondità per raccontare storie mai uguali e tutte “davvero “ emozionanti”, così gli organizzatori nel presentare l’artista.

Il Meeting del Mare

Il Meeting del Mare, con la sua storia ultraventennale e un bagaglio immenso di pensieri, messaggi culturali, dialoghi di grande attualità e tanta, tantissima musica, è entrato di diritto nel novero delle più attese realtà del Sud Italia.

Nato nel 1997, è tra gli appuntamenti più longevi del territorio, capace di radunare migliaia di ragazzi e ragazze da ogni parte del paese. La 27^ edizione del festival è organizzata e promossa dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. con il sostegno di vari enti pubblici. La kermesse si prepara quindi a un’edizione molto interessante e promettente, capace di offrire al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile, in grado di coinvolgere le diverse generazioni.