Maturità 2025, ecco le materie della seconda prova: la parola agli studenti del Parmenide di Roccadaspide | VIDEO

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, pochi giorni fa, ha reso note le materie che saranno affrontate dagli studenti per l’esame di maturità 2025.

Ecco le materie per gli indirizzi scolastici

Latino per il Classico, matematica per lo Scientifico, lingua straniera per il linguistico, economia e informatica per gli Istituti Tecnici.

Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto gli studenti del Parmenide di Roccadaspide che comprende il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, il Liceo Sportivo, l’Istituto Tecnico Industriale sia ad indirizzo Informatica, sia ad indirizzo Meccanico e l’ Istituto Alberghiero, per cogliere le loro prime impressioni sulle materie d’esame e per chiedergli come si stanno preparando per affrontare l’esame di maturità.