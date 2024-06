Maturandi, in bocca al lupo del sindaco di Salerno: “ricordo la vostra emozione”

Tutti seduti alle ore 8.30 nei propri banchi per un tempo massimo di 6 ore. Questa mattina gli studenti salernitani hanno affrontato la prima prova degli esami di maturità. Tanta emozione e certamente un po’ di ansia sono i sentimenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa prima tappa dell’importante appuntamento di vita e di studio. Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ricordando la sua esperienza e le sue lunghe nottate di studio, ha voluto fare il suo in bocca al lupo ai ragazzi.

“Un momento di passaggio, formativo nella vita di ognuno”, ha sottolineato il primo cittadino. Riprendendo l’appello lanciato ai giovani dall’assessore all’istruzione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone, la fascia tricolore ha invogliato gli studenti a scegliere le università del territorio, in particolare quella di Salerno “dall’ altissimo patrimonio reputazionale”.