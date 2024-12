Masiello lascia il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum: le ragioni delle dimissioni

Con una mossa che ha scosso l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, il consigliere Gianfranco Masiello ha presentato le sue dimissioni. La decisione, come spiegato nella lettera ufficiale, è stata presa a seguito di una riflessione profonda e matura.

Masiello, che ha ricoperto il ruolo di assessore e successivamente di consigliere comunale, ha motivato la sua scelta con il venir meno dei presupposti iniziali che lo avevano portato a ricandidarsi con Franco Alfieri, arrestato il 3 ottobre scorso. In particolare, ha sottolineato l’importanza della ricandidatura a sindaco di quest’ultimo, riconoscendogli una visione chiara per lo sviluppo del comune. Tuttavia, ha anche espresso delle riserve sulla gestione di alcuni aspetti, legati in particolare agli impegni istituzionali del sindaco.

Nonostante le criticità, Masiello ha espresso soddisfazione per l’esperienza vissuta, sottolineando l’opportunità avuta di approfondire le proprie conoscenze e di stringere importanti rapporti umani. Ha inoltre ringraziato tutti i componenti dell’amministrazione, i dirigenti e i dipendenti comunali, augurando loro buon lavoro.

Le reazioni e le prospettive future

Le dimissioni di Masiello aprono un nuovo capitolo nell’amministrazione comunale di Capaccio Paestum. La maggioranza dovrà ora valutare le possibili conseguenze e decidere come procedere.

Le recenti accuse ad Alfieri, che potrebbe dover rispondere anche del reato di associazione delinquere, stanno creando non pochi malumori nella città dei templi e non è detto che la maggioranza sia a rischio.