MascherAscea 2025: il Carnevale si accende tra magia e atmosfera anni ’20

Ad Ascea il conto alla rovescia è iniziato: MascherAscea – The Carnival 2025 si prepara a regalare emozioni, colori e divertimento con un programma ricco di eventi per grandi e piccoli.

Il programma

Il 1° marzo si parte nel pomeriggio con una festa dedicata ai bambini presso Stampella, tra gonfiabili, animazione e giochi per vivere un Carnevale all’insegna della spensieratezza. In serata, l’atmosfera si fa esclusiva con il Ballo in Maschera a tema Gatsby. A partire dalle 20:00, nel suggestivo Palazzo Ricci ad Ascea Capoluogo, si rivivranno i fasti degli anni ‘20 con musica, eleganza e un tocco di glamour.

Ma il Carnevale non finisce qui: il 2 e il 4 marzo spazio alle grandi sfilate dei carri allegorici, veri protagonisti della festa. Nei prossimi giorni verranno svelati tutti i dettagli di questi appuntamenti imperdibili. Ascea si prepara a trasformarsi in un teatro di luci, colori e allegria.