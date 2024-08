Marina di Eboli, affidate in gestione le aree presso il lido comunale e lo stabilimento B38 | VIDEO

Affidate in gestione le aree presso lo stabilimento balneare B38 e l’area del lido comunale, adiacente a Casina Rossa a Marina di Eboli. Luoghi e servizi per cittadini e vacanzieri in questo periodo ferragostano e per tutta la stagione.

Gli spazi sono quelli predisposti ed attrezzati come aree picnic; i servizi riguardano le aree parcheggio, con sosta gratuita.

Le zone interessate

Lungo lo spartifuoco che porta al lido comunale, adiacente a Casina Rossa, si accede alle aree picnic, attrezzate e messe a disposizione dall’Ente Riserve Foce Sele – Tanagro. Si tratta di aree che possono contare anche su cinque servizi igienici garantiti sia dal lido comunale, che dalla stessa Casina Rossa, su predisposizione dell’Ente Riserve ed allestiti all’interno dell’area picnic.

Sul piano dei parcheggi, invece, il Comune di Eboli è intervenuto sia per regolamentare la gestione degli spazi, sia per garantire maggiore sicurezza, ma soprattutto assicura sosta libera, gratuita.

Sono state individuate due aree specifiche, sulle quali è stato programmato il nuovo sistema di parcheggio non a pagamento. Si tratta di due zone particolarmente frequentate, esattamente quella dove insiste lo stabilimento balneare B38 e l’area del lido comunale, adiacente a Casina Rossa.

In queste due zone, dove è attivata la vigilanza da parte della Security Group Services di Vincenzo Ippolito società specializzata ebolitana, la sosta sarà gratuita.